北大迎來建校125周年：將堅持教育、科技、人才一體推進。圖為北大新奧工學大樓暨北大新奧技術創新中心揭牌現場。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，5月4日是北京大學建校125周年。北大校長龔旗煌在紀念大會表示，今年是北大全面推進新一輪「雙一流」建設的關鍵之年。從新起點出發，北大要走好建設中國特色世界一流大學的新路，爭當中國式現代化建設的排頭兵、先鋒隊；要紮根中國大地辦大學，力爭早日躋身世界一流大學前列，在國家發展中發揮更加凸出的創新策源地作用；要落實立德樹人根本任務，堅持教育、科技、人才一體推進，加強有組織科研，彙聚更多大師、戰略科學家和中青年拔尖人才。

北大黨委書記郝平強調，新征程上，北大人要面向國家戰略需要，堅持為黨育人、為國育才，全面落實立德樹人根本任務，培養社會主義建設者和接班人；要緊密對接中國式現代化的重大戰略部署，堅持教育、科技、人才協同發展，為深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略和健康中國戰略作出新的貢獻；要全面增進與世界一流大學和重要合作夥伴之間的友好合作關係，深化開放辦學，積極推進國際交流合作，做好緊密連接中國與世界的橋樑紐帶，為構建人類命運共同體貢獻力量。

澎湃新聞報導，校慶當天，北大校友、敦煌研究院名譽院長樊錦詩向北大捐贈1000萬元（人民幣，下同）設立「樊錦詩教育基金」。該基金為不動本基金，使用基金收益用於推動北大敦煌學研究。樊錦詩此次捐贈的資金，來自她此前獲得的「呂志和獎」獎金、「何梁何利科學技術成就獎」獎金，以及她本人多年來的數十萬元積蓄。

同日，北大新奧工學大樓揭幕、北大新奧技術創新中心揭牌。未來，北大工學院將合理規畫、科學布局、有機關聯、集約協同，促進工學院學科間、新工科學科間、新工科與其他學科間的交叉融合、協同攻關，把過去因空間制約而不敢想、不敢幹的重大工程任務提上日程。

北大工學院還將以北大新奧技術創新中心為依託，打通從科研到產品的全鏈條，形成產學研合作閉環，在新興能源技術與產業人工智慧等重大基礎理論和關鍵技術重大問題上實現重點突破，在校企深度融合中引領技術創新與產業發展。