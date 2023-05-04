美國失業金數據高於預期，市場緊盯蘋果財報表現，西太平洋銀行（PacWest）爆雷衝擊市場對銀行業信心。10年期來到33.7%。美股周四（4日）3大指數開低，道瓊工業指數跌約250點，那斯達克指數跌約0.5%。

截至台北時間21點54分，道瓊工業指數下跌255.91點（或0.77%），暫報33158.33點；那斯達克指數下跌59.42點（或0.49%），暫報11965.91點；標普500指下跌24.75點（或0.61%），暫報4066點；費城半導體指數下跌31.55點（或1.07%），暫報2925.83點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果跌逾1%，銀行股表現疲弱，跌幅普遍超過1%，富國銀行跌逾2%，西太平洋銀行大跌41%。半導體類股方面，超微漲1.8%，博通、美光、恩智浦跌逾1%，聯電ADR平盤震盪，台積電ADR小漲0.2%。

美國上周初領失業金人數報24.2萬人，低於前值22.9萬人，高於預期24萬人；續領失業金人數報180.05萬人，低於前值修正後184.3萬人，以及市場預期186.5萬人。