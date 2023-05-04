德國半導體大廠英飛凌（Infineon）4日公布2023財年第二季（迄至3月底）業績，營收獲利皆優於預期，順勢上調全年財測。Q2淨利8.26億歐元、營收41.2億歐元，擊敗分析師預估的淨利7.127億歐元、營收40.3億歐元。2023財年營收自先前預期的155億歐元，調高到162億歐元。