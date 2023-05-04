圖一：李銘順(右)在《八尺門的辯護人》中出身基隆八尺門阿美族聚落，被指任替犯下族人滅門血案的嫌疑犯辯護。（鏡文學提供）

李銘順在《八尺門的辯護人》中飾演公設辯護人。（鏡文學提供）

金鐘獎雙料視帝李銘順出道多年，詮釋過無數種角色，這次接演影集《八尺門的辯護人》中的公設辯護人，他坦言：「一開始看了原著小說就跟經紀人說一定要接，但因為我對他的法律背景和阿美族身份都很陌生，堪稱是從影以來最大挑戰之一！」決定接演後，李銘順十分投入在角色裡，逼迫自己花時間熟悉多種語言和法律術語，他也直呼：「這是我有史以來，學最多語言的一部戲！」

李銘順除了實地到最高法院、基隆八尺門等地方勘查，他說，詮釋「佟寶駒」這角色最難的是需要克服語言和法律的障礙，「《八尺門的辯護人》是我有史以來學最多語言的一部戲，我在裡面要講台語、阿美族語，還有印尼語，另外劇本裡還有無數個法律專有名詞，我就逼自己花時間去弄熟。」

從一開始演出感到有點緊張害怕，李銘順愈演愈順：「這角色真的很有趣，外人看不透他，但內心又有很多細節。」也因為事前的功課做足做滿，李銘順只要到片場一穿上公設辯護人的法袍後，就可以瞬間投入在角色之中。

律政劇《八尺門的辯護人》改編自同名暢銷小說，由原著作者、電影《童話．世界》導演唐福睿編劇和執導，並集結雷嘉汭、初孟軒、范逸臣、潘儀君、楊烈、黃健瑋、王傳一等跨世代實力派卡司。4日發布主視覺海報和首支預告，將於7月2日起每周日晚間9點，於中華電信MOD、Hami Video及公視主頻獨家首播。

李銘順飾演個性大而化之的公設辯護人「佟寶駒」，出身基隆八尺門阿美族聚落的他，被指任替犯下自己族人滅門血案的印尼籍嫌疑犯辯護，卻意外發現案情背後所隱藏的政治和商業糾葛已超乎他想像，來自部落親族的壓力更讓他陷於兩難。

原來「佟寶駒」不僅要替在台灣犯下滅門血案的移工辯護，且中間涉及層層利益糾葛，以及和父親長期疏遠的關係，這些都是李銘順從未詮釋過的人物特色。但越深入閱讀小說，李銘順就越被劇情吸引，深感故事中探討的社會議題是真實存在的，他決心要接演後更是全心投入角色中，來台開拍前便花了很多時間跟導演唐福睿視訊，想了解角色對於法律的想法。