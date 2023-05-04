不動產借貸媒合平台imB日前爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，受害者甚至包括高學歷知識份子。前立委郭正亮4日在《國民大會》節目質疑，債權是金管會管的，偽造文書是內政部或刑警單位管的，但卻都踢皮球給沒有能力辦案的數發部，才會讓詐騙案主嫌能得逞那麼久。

「imB那個，我跟你講，這個跟金管會有關！」郭正亮表示，因為他這個是二胎借貸，再把它切成一小包，讓投資人來認。重點是他做假債權，那請問債權是誰管的？金管會，不然就是內政部，因為可能二胎，而二胎是不動產。「結果你現場只請數發部來？」

郭正亮質疑，數發部已經是交易端了，而且數發部怎麼會有能力辦案？這個還是要回到偵九隊，這就牽涉到偵九隊敢不敢第一時間把那個平台給停了？所以這裡會扯到很多單位。

郭正亮指出，比如說二胎那個貸款，結果他是假債權，他偽造文書，是誰該管？應該是內政部或刑警單位。「實務上就是互踢皮球，說這個不是他管的啦，所以才會讓這個人可以得逞那麼久！」

主持人謝曜州提到，網路上有風向檢討受害人，說你們這些人就是貪？「網路上就有人說自己是台大財金系，也被騙了271萬啊！」郭正亮強調，所以看不出來，你怎麼知道那個債權是假的？當然這位朋友沒有先去了解那個債權的真實性，「可是債權的真實性，對不起，是內政部管的！」