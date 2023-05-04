一名警大男大生前年4月在女性友人家趁著酒後意識不清，欲2度性侵對方，女方事後報警後，雙方曾對質，女方問男方「你覺得其他同學還有其他教授會怎麼看你，然後其次怎麼看我？你覺得這是非常光彩的一件事嗎」，男子坦承釀禍，還說「別報（報警），不好玩」，法官判刑2年4月。

男子前年4月到女性友人家喝酒吃飯，半夜時強行脫下女方衣物，並強吻嘴唇，再用身體、雙手壓制對方在地，以下體磨蹭對方，女子後來在房間用電話向友人求救，本想用電話偷錄音，但2人後來都睡著，當天凌晨5點，男子又再度試圖性侵女方一次，女子最後大力推開才未得逞。

女子事後曾與男方對質，根據錄音內容，男子說「我不應該侵犯你」，女方說「你覺得其他同學還有其他教授會怎麼看你，然後其次怎麼看我？你覺得這是非常光彩的一件事嗎」、「你知道你剛才把我壓在地上，你知道嗎」，男子說「啊，別報（報警），不好玩」，女子說「怕我報了你這整個生涯就毀了啊？」

法官認為，男子是警大在學的已成年人，就學警大是選擇服務公職、為人民服務，本為國家仰賴的人才，卻因個人私慾恣意犯罪，尤其依其所就讀學校、科系，必然研習過刑事法規，且被害人恐因受害致終身留下難以抹滅的陰影，依強制猥褻罪判徒刑8月，另犯強制性交未遂罪判處有期徒刑1年10月，應執行2年4月徒刑。