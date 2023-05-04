萬物齊漲，但桃園市議員黃敬平發現，桃園市里鄰長年度自強活動已8年未調整，感嘆最低生活費升格後都調了3次、漲幅約19％，呼籲連同義警、義消、民防守望相助、關懷據點等民力組織津貼一起通盤檢討，市府允諾重新評估，像社會局關懷據點餐費明年可望從30元調高到40元，貼近物價波動。

黃敬平說，里鄰長自強活動、各區里守望相助巡守隊、義警、民防、義交、義消、環保志工隊等民間協力組織，津貼已逾8年未調整，建議市府應隨水電、物價及通貨膨脹等因素通盤檢討，酌增經費，從1600元至3840元不等的補助，明年起編列預算開始增加經費。

黃敬平也提到，全桃園市各區里的社區關懷據點，每個人每天固定一餐的供餐經費30元，他要求明年編列預算時應該要提高經費，變成每個人每天一餐供餐費增加10元為40元。

市長張善政也贊成黃敬平觀點，認為應給予民力最大協助，表示將帶回研議，視預算分配進行通盤檢討。