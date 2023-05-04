網紅鳳梨（吳泓逸）近日在社群上發文預告人生可能即將「邁入下一個階段」，更提到「家庭、小孩」等字眼，讓網友猜測是他將和小秘書女友結婚。豈料，卻有人挖出他年輕時曾詐騙高雄阿嬤47萬的往事，並引發抨擊聲浪。對此，鳳梨今(4日)再度發文致歉了。

鳳梨近期被人挖出曾假冒檢察官詐騙阿嬤47萬的過往，在網路上引發一陣抨擊聲浪。而當時，他在社群上發文，表示：「過往的我行為有許多偏差，所以我也願意接受所有批評以及指教。」然而，網友們卻並未買單，質疑當年他詐騙阿嬤的金額是否已全數還清，對此他今日再度發文回應。

鳳梨表示：「其實我4/10的文章就已經講的很清楚了。」坦言自己心裡其實很在意這件事，因為這件事是他心中的一個不願再次提起的陰影，並補充說明事情發生的時間已經過去十幾年，早已不記得當初的金額，不過若是還能有機會再見到當事人，「我很願意再一次當面跟她說聲對不起，並且把全額賠償給她。」此外，鳳梨更於文末中再次向大眾致歉：「最後，還是跟社會大眾道歉，對不起，我曾經做了很不好的事，希望各位能夠給我機會彌補這個社會，謝謝！」

貼文PO出後，讓不少粉絲紛紛在其貼文底下聲援鳳梨，留言表示：「就有人故意看不懂的啦！至少認同你社會公益做的還蠻多的，持續下去」、「知錯能改才是難能可貴」、「好好的低調做公益做善心，回饋給弱勢團體，積少成多的小功德，會慢慢彌補你以前的過錯。」