華梵師生開心參加「創辦人盃越野賽」。（華梵大學提供）

為慶祝母親節、浴佛節，華梵大學3日舉辦感恩活動，並由學生接下傳承心燈，同日亦舉辦創辦人盃越野賽，師生一起在山林間跑步，深具教育意義。

浴佛節、母親節將至，華梵大學為感念創辦人曉雲法師「立校傳燈」的宏願並慶祝母親節，每年都舉辦深具教育性的浴佛活動與越野賽，成為建校33年以來的優良傳統。

浴佛典禮3日上午於般若堂舉行，學生依序拿著木杓，從右手指天左手指地的佛身淋下，意味著洗滌內心無明煩惱，淨化身心，增長智慧。

董事長悟觀法師說，曉雲導師79歲高齡才創辦華梵大學，對華梵的付出從不歸功自己，也希望每位師生都能懷著感恩的心，竭盡所能愛護學校，藉由浴佛的過程，開拓內在真實的智慧與慈悲，「浴佛不是為了宗教，而是為了教育！」

華梵大學校長林從一說，曉雲導師當年感召許多信眾護持建校，連榮總醫護人員都稱讚她是女中豪傑；但導師卻說「我立志當大丈夫，不是女中豪傑！」這就是佛陀「天上天下唯我獨尊」的意志顯現，希望浴佛活動引領華梵以「大丈夫」的精神持續勇往直前。

智慧生活科技學系大三生洪紹倫浴佛後表示，入學後學到許多知識、技能和專業，更在老師輔導下考到多張證照，非常感謝師長付出，也特別感恩母親含辛茹苦養育他長大。

當天中午，總務處也在學生餐廳舉辦「花雨感恩筵」師生共餐活動，免費提供山藥卷、三絲油飯、紅豆免子包、珍珠圓豆花等美食與甜品為學生加菜，伴隨飄落如雨的油桐花瓣，凸顯五月節慶的感恩暖心氛圍。

林從一校長也在浴佛典禮中接下悟觀董事長的傳燈明火，依序傳給教務長、書院長、總務長、圖資長與主秘，象徵代創辦人曉雲導師傳承智慧、活力、財富、資訊、藝術的明燈，再由各師長分別傳承給每一桌的學生。

此外，華梵大學曾是有名的「石碇馬」起跑點，當天下午舉辦的越野賽中，三百多名師生在山路間上下奔馳，挑戰體能與意志力，並沿途欣賞創辦人開疆闢土的優美山林校園環境，最後由智慧生活設計學系大一生陳至彥最早抵達終點，贏下越野賽學生男子組冠軍。

據悉，陳至彥本身就是超馬選手，每天清晨3點到7點都在華梵操場練跑步的，從小學至今已經參加過上百場馬拉松。他表示，今年暑假還將與多名國手一起赴梨山進行高地訓練，希望創造更好的成績。