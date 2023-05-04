好市多莓果驗出A肝，業者今（4）日傍晚發出召回公告指出，今年2月17日至4月30日期間購買#722573批次的科克蘭冷凍藍莓，可至賣場辦理退貨。食藥署晚間說明，5月1日冷凍藍莓驗出A肝病毒陽性，該批號已退運或銷毀，業者今日公告冷凍藍莓退貨，是針對同效期產品做預防性召回。

好市多4日在官網發布召回公告，內文通知會員「根據好市多購買紀錄，您在2023/02/17至2023/04/30這段期間曾購買此商品#722573 科克蘭冷凍藍莓，由於其中有部分商品 (有效日期 : 2024.02.24、2024.02.25)經檢出A型肝炎病毒汙染，故我們主動通知召回。」

食藥署南區管理中心主任魏任廷晚間受訪表示，好市多4月11日在邊境報驗一批從美國進口的冷凍藍莓，5月1日檢出A肝病毒陽性，隨即依規定全數退運或銷毀，並未流入市面。不過好市多發現部分與問題產品的有效日期相同，因此回溯之前進口的產品而決定主動召回，食藥署已針對好市多其餘莓果類產品進行抽驗，後續將再公布檢驗結果。