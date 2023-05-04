屏縣府響應5月18日國際博物館日，今年以「博物館騎遇記」為主題，結合低碳環保永續精神，以自行車串連屏東地方文化館，將於13、14日規畫三條小旅行路線。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府響應5月18日國際博物館日，今年以「博物館騎遇記」為主題，結合低碳環保永續精神，以自行車串連屏東地方文化館，將於13、14日規畫三條小旅行路線。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府響應5月18日國際博物館日，今年以「博物館騎遇記」為主題，結合低碳環保永續精神，以自行車串連屏東地方文化館，將於13、14日規畫三條小旅行路線，帶領民眾打開認識地方文化的敲門磚、創造在地文化觀光之旅，且活動結束後還有伴手禮可以帶回家。

屏縣府指出，3條單車之旅分別是13日上午的屏東都會藝文館群路線，包含屏東美術館、屏東演武場、屏東文學館；與同日下午的勝利星村路線包含孫立人將軍行館、將軍之屋、阿緱故事館、蕭氏家廟、崇蘭昌黎殿；以及14日上午的潮州小鎮路線，以屏東戲曲故事館、潮州日式歷史建築文化園區以及建基路老街上的生活技藝為走讀主軸。

縣府表示，每一條路線，除了串連地方文化館舍，更精心安排由在地引路人帶隊，深入認識地方紋理與故事，還可帶回專屬在地的伴手禮。

除單車之旅外，博物騎遇記系列活動還包含文化講座，民眾可以選擇透過一場講座深入貼近屏東地方文化館，而講座將於7日上下午各舉辦一場，地點在屏東美術館2樓。

縣府說，上午場將邀請屏東戲曲故事館分享館舍長期致力於戲曲文化的推廣，這次更開發製作皮影戲的行動展示箱來與大眾進行互動，下午則是獅子鄉文物陳列館帶來的南排灣文化二三事，分享專屬南排灣少女的小米揹飾ljaljak。

縣府說，凡報名講座即可免費獲得一次手作體驗，透過技藝動手做，記憶在地文化，若2場都參加者，即有機會現場參加抽獎互動遊戲，獎品包含小旅行折價券、指定店家折價券、星村迷航實境遊戲盒以及各地方文化館的精美小禮物等獎項，數量有限，換完為止。

此外，縣府還說，屏菸1936文化基地歡慶國際博物館日，民眾只要在20、21日參觀屏菸，並追蹤屏菸IG官方粉絲頁（@pt1936.tcb），且以貼文或限時動態打卡，就可以免費獲得文創小物。