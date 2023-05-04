日本知名家居品牌「宜得利家居」首度插旗彰化地區，進駐家樂福彰化店今（4）日開幕營運。宜得利家居是目前日本業界最大的家具家飾品連鎖店，目前全球已超過900家店舖。深耕台灣市場即將邁入第16年，今年更是積極擴大經營版圖，目前全台已展店55間，未來3年展店計劃將更為極積，預計2025年全台門市達80間。

家樂福表示，宜得利家居彰化家樂福店開幕期間，將推出一系列專屬優惠活動，如隨著天氣轉熱，宜得利推出春夏限定商品N COOL涼感系列，由宜得利自行開發，使用獨特的「接觸涼感」布料，讓肌膚在接觸表面時可感受到冰涼滑順，利用吸濕速乾的特殊機能，可吸收身體的溫度，讓肌膚瞬間獲得冰涼清爽感受。N COOL系列從寢具毛毯、拖鞋地墊、兒童寢具、可愛抱枕、毛孩睡墊等一應俱全。

為歡慶N COOL系列在台販售10周年，即日起至6月6日，宜得利推出周周抽萬元夏日好禮的活動，只要購買N COOL系列任一商品，不限金額，即可參加抽獎活動。每周五將抽出幸運好禮得主，有機會抽中三菱電機DC扇、會員點數1,000點、N COOL涼感灰貓抱枕等贈品。