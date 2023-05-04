民眾黨主席柯文哲 3 日在網路節目《觀點芹爆戰》中，直接點名民進黨提名的總統參選人賴清德「就是新潮流豢養的，還給我裝可愛」，痛批賴對於政府施政、防疫的問題都不講話。民眾黨立委邱臣遠今( 4 日)表示，柯文哲的形容非常準確，賴清德自己執政的台南爆出一系列醜聞和問題，對於黨內也未必能控制各派系之間的壓力，而在民進黨執政下，民怨不斷累積，「這樣的執政品質還值得人民期待嗎？」

邱臣遠今在《新聞大白話》節目中表示，「賴清德就是新潮流豢養的」柯文哲形容的非常準確，台南過去是賴清德執政的縣市，但現在從光電到酒店，陳宗彥案、88槍，都一再告訴外界台南的執政有多大的問題，甚至衍伸到後面的黑道、綁標還有光電牽涉的利益，讓台南變成名副其實的「慶記之都」，這樣的執政品質還值得人民期待嗎？

邱臣遠也提到，賴清德在上任黨主席之後，推動三大改革，黑金、學倫、排黑條款，影響自己黨內的前北市黨部主委黃承國、前新竹市長林智堅還有前總統陳水扁等人，雖然看起來民進黨還是一團和氣，已經定於一尊，但內部的壓力可想而知，各個派系之間還是蠢蠢欲動，賴清德有沒有能力擋住黨內的壓力，在選舉過程也會慢慢顯現出來。

邱臣遠表示，在民進黨的執政之下，吃萊豬、打高端、從飛彈到雞蛋都缺，之前缺雞蛋，到現在魚叉飛彈、刺針飛彈的軍購都出現延宕，還有各種內政的問題，包括交通安全、行人地獄，一年死 3 千多人，丟臉丟到 CNN 去，食衣住行育樂，沒有一件事情做的好，甚麼物資都缺，缺口罩、缺快篩、缺疫苗，到最後都變成「排隊國家隊」。

而民進黨對於年金改革和公教警消人員的態度，邱臣遠也批評是，「有事鍾無艷，無事夏迎春」，把保二總隊擴編成第二陸軍，把壓力全部丟給前線的公務人員和警消人員，但年金改革卻是大刀一砍，非常強硬，台海一有危機就把壓力往下放，再再都顯示民進黨執政之下，有多少民怨都在累積當中。