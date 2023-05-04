南韓天團防彈少年團（BTS）紅遍全球，7位成員都擁有超高人氣，即使現在暫停團體活動，專注SOLO活動，成績依舊亮眼，而隊內年紀最小成員柾國，今（4日）在官方社群軟體上發文，罕見強硬呼籲「請不要叫外送到我家」，否則將採取相應措施。

柾國今在官方社群軟體Weverse上發文，「請不要叫外送到我家，就算給我，我也不會吃的」，他表示雖然很感謝心意，但他有好好吃飯，「所以請還是買給自己吧，拜託了」，他也強調如果再送來，就會去查詢訂單號碼採取行動，「所以到此為止吧」。

柾國在官方社群軟體發文警告私生飯。（圖／取自Weverse）

貼文一出後，也讓不少粉絲相當氣憤，「瘋子怎麼這麼多啊」、「用那種方式送外賣折磨人，柾國的壓力會有多大」、「竟然可以知道柾國家地址」、「這真的令人毛骨悚然」，並呼籲公司應該立即採取行動。

其實，這不是柾國第一次遭到私生飯的騷擾，之前他在國外巡演時，在飯店直播時，也有私生飯一直打他房間電話，讓他不堪其擾，直接在直播呼籲不要再打電話進來了，還有私生飯會按他家電鈴，讓網友看了都直呼好可憐，放過他吧。