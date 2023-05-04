好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）結束和小他17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）的「世紀官司」，成功一掃汙名，曾因家暴形象丟了不少工作的他，也立刻有新作品消息傳出；不過，強尼戴普本來在新電影《杜巴利伯爵夫人》（暫譯，Jeanne du Barry）飾演路易十五，卻爆出他與導演鬧翻，戲份被刪到剩15分鐘，直接從主角變配角。

綜合外媒報導，強尼戴普強勢回歸大銀幕的新電影《杜巴利伯爵夫人》日前才獲選為坎城影展開幕片，他卻被爆出與導演兼女主角麥雯（Maïwenn）鬧不和，全片出鏡畫面只剩下10至15分鐘左右，原本被認定是電影故事主人翁的他，如今卻變成陪襯的配角。

強尼戴普驚傳在新電影《杜巴利伯爵夫人》與導演兼女主角麥雯（Maïwenn）鬧翻。（圖／摘自IFOD YouTube）

而電影裡的一名演員貝爾納蒙蒂爾（Bernard Montiel）還在節目上爆料，劇組一早6點要拍攝，強尼戴普竟無故缺席，讓導演快氣炸，沒想到隔天換導演消失，兩人鬧翻後經常在片場互斥，讓其他工作人員都很為難。據悉，導演麥雯近日出席電影宣傳活動，被問及與強尼戴普不合傳言時，並未做出否認，也讓外界更相信鬧翻一說。

強尼戴普在《杜巴利伯爵夫人》中飾演法國國王路易十五，從預告片和許多劇照中，看到他一身古代歐洲宮廷服飾，不時戴上白色假髮，或是凌亂不羈的造型，都散發出貴氣又迷人的氣質，也讓許多影迷期待他如何詮釋這名遭控腐敗又放蕩、相當不受歡迎的國王。