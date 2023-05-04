路透社報導，根據捷克電視台（Czech TV），大火吞沒一棟公寓大樓旁的大約12個貨櫃，火勢在清晨被撲滅。

警方在推特表示，這些人未經許可進入將被拆除的區域。

警方表示：「火災發生後，他們無法在煙霧彌漫區域找到出口。根據業主說法，昨天下午該區域仍是空的，遊民到那裡去睡覺。」

警方尚未確定火災起因。

2020年一棟公寓大樓發生大火，造成11人死亡，那是捷克近年來最嚴重火災之一。

2010年布拉格一棟經常被遊民利用的廢棄建築發生火災，導致9人死亡。