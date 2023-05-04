綜合外媒報導，如果上述決議最終由白宮通過，從東南亞四國（越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國）進口的太陽能組件關稅可能高達254％，目前受影響的進口產品關稅都在兩位數以下。美國眾議院稍早也通過議案，但美國總統拜登當時已表明會動用否決權。

若拜登確定否決，該決議將回到眾議院、參議院再次投票，且需要三分之二以上投票通過，才能推翻拜登的否決權，進行立法。但三分之二同意的門檻較高，目前參眾兩院的投票都沒達到。外界預期，美國將延續給予東南亞四國關稅豁免直到2024年6月初。

早在2022年6月，白宮指出，美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免，希望在保持廉價產品流向美國，擺脫依賴化石燃料，以及支持美國國內太陽能供應鏈方面，取得平衡。

美國議員認為，兩年的豁免期使生產商可以避開美國的貿易法，延長對美國業者不利的市場形勢。

針對美國參議院通過決議一事，中國太陽能業者隆基綠能指出，目前還在評估影響，但已有準備，例如擴建海外產能。該公司已入股一家美國組件廠，共同生產本地產品。業內人士透露，此決議的影響可能使中國組件產品失去一定程度的價格優勢，但無法產生絕對性影響。