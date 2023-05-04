食藥署上月公布的全台1～2月市售農產品農藥殘留檢驗報告，發現有多批日本進口的草莓再被檢出國內禁用農藥，食藥署長吳秀梅表示，日前已召開專家會議，同意放寬2款被我國禁用的農藥准用於草莓，最快2周內預告。

吳秀梅表示，日方今年2月1日曾向我提出申請，准用「克凡派」、「氟尼胺」兩款農藥用於草莓，相關流程日前已由專家會議通過，接下來將依程序走預告流程，最快2周內就會上網公開。

國民黨立委賴士葆痛批，台灣草莓農自律不使用「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥，食藥署竟為取悅討好日本，要降低農藥檢測標準，囂張顢頇令人嘆為觀止！

PTT網友感嘆，「農藥殘留還可以放寬的?」「台灣人的命是不是很不值錢？」「民進黨不倒，台灣不會好」、「跟萊豬一樣，這對台灣有好處嗎?!」、「以後超速何必開罰單，把速限提高就好」、「吳秀梅真的應該下台」、「厲害了我的党」、「以前嗆馬罔顧食安，現在整個不演了，噁心」！

還有網友諷刺「日本大哥哥不能得罪」、「党放寬農藥標準正常」、「箭射不到靶心？ 靶心劃大一點不就好了」、「這很民進党」！