隨著疫情趨緩，許多民眾都計畫要出國旅遊放鬆。一名網友表示，他搭乘廉價航空飛往長灘島，不料飛機升空後「椅墊也跟著起飛」，嚇得他不知道如何是好，只能當作「練腿力」，整躺航程如坐針氈。照片曝光後，也讓其他網友看傻眼，不過也有人指出，飛機椅墊原本就設計成容易拆卸，其背後有著特殊原因。

原PO在臉書社團《爆料公社公開版》發文表示，日前他和家人搭乘菲律賓皇家航空的A320前往長灘島度假，沒想到飛機才升空沒多久，他臀部下方的椅墊「也跟著起飛」，從原PO上傳的照片可見，座椅上的軟墊已經完全脫落，下方露出的塑膠殼還有泛黃痕跡，看似已經使用了好一陣子。

原PO表示，事後他上網查詢，才知道搭到相當資深的老飛機，所幸最後飛機安全落地，也沒有因為這個小插曲釀成更大的意外事故，讓他不禁開玩笑說，只能在飛行過程中「練腿力」，並決定：「以後飛長灘還是要乖乖搭X航」。

對此，網友紛紛留言回覆，「飛機椅墊都是用魔鬼氈黏的，習慣就好」、「還以為要彈射降落」、「東南亞一般飛國內航線都差不多是這樣的，引擎正常就好」、「神扯，這太驚悚了」、「一分錢一分貨啦」。另外，也有人指出，飛機的椅墊本來就設計成容易拆除，僅用魔鬼氈固定，椅墊是在水上逃生的工具之一，原PO則苦笑，「的確是，但比較少看到這麼懷舊、這麼容易脫落的」。