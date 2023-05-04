這手法真的很賊！有女子日前到紫南宮拜拜，看到附近有在賣菜的阿嬤，沒想到消費過程讓她感到對方非常不老實，不僅手法老練，甚至利用消費者同情心，以及不注意的狀況下誆騙消費者；對此，網友也大罵「壞人變老了」、「這就是阿嬤發財的秘密」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示日前到南投紫南宮拜拜，看見一旁有位年紀大的賣菜阿嬤，於是買了3把龍鬚菜共50元，並拿出100元要給阿嬤找錢時，她第一次收到找的錢竟是4個1元硬幣，問了一下阿嬤，驚覺3把龍鬚菜秒變60元，對方還自虧年紀大把4元當成40元，當第二次收到找的錢，變成了3個10元硬幣與1個5元硬幣，她又質問了阿嬤「這樣對嗎？」，她見阿嬤不甘願的拿出1個10元硬幣，將5元硬幣換回。

事後她提到，其時隔壁攤賣的龍鬚菜，比阿嬤的攤子大把又便宜，當初是打算幫忙將阿嬤攤子上的菜賣完，讓老人家能快點回家，沒想到卻遇到不老實的作法，後來她遇到同行的朋友，也相她透露，之前向這位阿嬤買菜也遇到類似狀況，阿嬤不找錢，硬塞消費者其他商品。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的不喜歡這種匡騙的行為」、「壞人變老了」、「這就是阿嬤發財的秘密」、「說不定阿嬤都開雙B載菜」、「台灣就是被這些人名聲搞臭的」、「也是有老實的歐巴桑，版主遇到老鼠屎」、「別同情，那些人一定不是第一次做這種事」、「到底是老人變壞了還是壞人變老了？！這種手法真的很賊」。