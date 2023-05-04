國泰人壽年度公益盛事「步步攻億走」繼去年首次推出大受好評，今年5月再度啟動，鼓勵全體用戶走出健康，「益」起累積總步數400億步，響應國泰人壽670萬元偏鄉公益支持計劃，透過國泰人壽App「FitBack健康吧」將走路步數轉換為公益動能，幫助台灣偏鄉社區建置水力發電廠、太陽能綠電設施，以永續循環的商業模式，將收益再投入回饋當地弱勢關懷與培育。

國泰人壽劉上旗總經理表示，步步攻億走傳遞Every Step Counts，你走的每一步都有意義，為自身健康與公益而走，越多人加入，越能創造健康、環境、社會共好的氛圍。

劉上旗分享，登山是他最喜歡的戶外運動，每到假日登山必日行萬步，養成運動習慣相對難，但走路不受環境、器材、天候限制，隨時隨地都可以動起來，開始每天7500步，鼓勵同仁與用戶一同養成健康習慣，透過步步攻億走，讓跨出的每一步更有價值。

國壽2022年首次發起「步步攻億走」，結合「走路行動」與「公益支持」，吸引16萬名民眾參與，帶動國泰人壽App新增4萬用戶數；根據統計，參與民眾平均每人每天走逾7千步，至今更有高達7成參與民眾仍保持走路好習慣。基於去年活動不到二個月即累積384億步，超前原目標逾180億步，今年提高目標至400億步，將吸引更多民眾隨時隨地、呼朋引伴「走」起來，不僅走出健康，又能為支持偏鄉永續發展而走。

今年度國壽「步步攻億走」延續關懷「綠色能源」及「偏鄉發展」議題，以行動支持兩項公益計劃，透過永續商業模式，創造多元長久的效益。

第一項計劃是協助苗栗公館鄉黃金小鎮建置「小型水力發電廠」，鼓勵再生能源，將綠電供應收益長期回饋投入至孩童教育、營養補助及長者關懷活動；第二項計劃是建置屏東瑪家鄉「太陽能發電設施」，輔助原住民社區產業發展能力、提升在地就業機會，其能源收益將投入當地農村再生、婦女職能培育及部落文化傳承教育。透過「步步攻億走」，為孩子帶來築夢機會，更為地球的永續發展帶來正向的循環。