一名女網友日前網購圍裙，收到包裹打開竟是一件「宮廟制服」，上頭印著「神X會 王X傑」和廟名，讓她笑說「尋找XX宮的王X傑，歡迎認領」；事後店家回應是寄錯，還要她幫忙轉寄給正確買家，而她的圍裙可能也寄錯人，她無奈說「真是好氣又好笑，打開的當下真的以為遇到詐騙集團」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前在網購平台訂購一件圍裙，取貨後打開包裹醫看竟是一件「宮廟發放的制服」，上頭還印著「神X會 王X傑」和宮名，她無奈拍照PO文笑說「尋找XX宮的王X傑，歡迎來認領」，事後聯繫賣家，賣家問她能否幫忙把該制服寄給另位買家。

一名女網友日前網購圍裙，收到包裹打開竟是一件「宮廟制服」，上頭印著「神X會 王X傑」和廟名，讓她笑說「尋找XX宮的王X傑，歡迎認領」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說，賣家疑似寄錯貨物，請她幫忙轉寄給另位買家，運費由店家負擔，還會把她的圍裙折價100元，而店家也會聯絡其他買家，查詢她的圍裙寄給何人了，她笑說「就是還在外面流浪的意思？好啦不管，反正我真的是好氣又好笑，畢竟打開的當下我真的以為我遇到詐騙集團」。

其他網友留言「不要幫寄，退回叫他自己寄」、「簡單啊，當做事買一次教訓，收到的衣服直接拿去舊衣回收桶」、「按退貨，誰那麼閒還找人呀」、「看來王XX要穿圍裙出陣頭了」、「你穿這個會不會起乩」、「建議你還他啦，不然他要穿你的圍裙跳家將了喔，你穿這件煮飯煮到一半降駕也不好啊」。