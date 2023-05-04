王俊傑理事長與政大地政李玟倩同學合照。（政大提供）

台北巿不動產代銷公會自107年開始提供全國大專院校不動產相關科系的學生公益獎學金計畫至今已頒發出228萬。此獎學金旨在為深入校園與學界連結，並鼓勵學子提早認識不動產代銷產業，未來能投入房屋代銷成為優秀新血。今（111）年度公益教育獎助金頒獎活動於3日舉辦，研究生組首獎由國立政治大學地政學系李玟倩同學獲得，並當場進行成果發表報告。北市代銷公會理事長王俊傑（海悅國際總經理）、副理事長王眀正（創意家行銷董事長）、常務監事張麗蓉（遠雄房地產總經理）、理事沙君壁（鳳梨國際開發公司董事長），相繼上台頒發獎狀並與學生合影留念。

今年公益教育獎助金共錄取研究所2名及大學生2名，除了研究生首獎得主李玟倩外（獎學金10萬元），中國文化大學都市計劃與開發管理學系趙翊棠榮獲研究生第二名（學金8萬元）、國立臺灣師範大學設計學系周真行奪得大學生組第二名（獎學金5萬元）、德明財經科技大學財務金融系不動產金融與投資管理組詹博程則是獲大學生組第三名（獎學金3萬元），指導老師政大地政系孫振義教授、文化大學國際長陳維斌教授、師大設計系長友大輔教授、德明財經科技大學財稅系倪仁禧主任、文化大學環境設計學院楊松齡院長、文化大學總務長徐國城教授等多位學者亦受邀觀禮共享殊榮及喜悅。此外，頒獎典禮特別布置展出大學生組周真行的畫作「羚視」及「礙愛」，強烈的視覺意象吸引與會嘉賓駐足觀賞。

北市不動產代銷公會教育獎助金歷屆已有近百位學生獲獎，評選過程為嚴謹的兩階段初選審稿與複選面試，申請人須提交三分鐘以內的學習成果與作品介紹影片，製作不動產建築產業與廣告行銷相關之論文研究、建築模型、視覺傳達、數位媒體、室內設計等之內容創意性、實用性、多元性為評選依據。獲獎師生出席盛大的頒獎晚宴典禮，不僅抱回高額獎學金榮譽，也與台北市代銷界經營層零距離互動，產學交流更為房地產業及學術界建構起未來攜手合作的新契機。