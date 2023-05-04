文山第一分局響應內政部警政署推動5月5日「全民反詐啟動日」及「全民防詐，藝起發聲」活動，特別以說唱表演錄製防詐騙宣導短片，廣邀新聞台主播、銀行行員、里長及學生共同獻聲演出，提醒民眾提高警覺慎防詐騙，並預告警政署舉辦的「全民防詐，藝起發聲」活動，歡迎民眾透過觀看「NPA署長室」或「CIB局長室」臉書直播共襄盛舉。

「新世代打擊詐欺策略行動綱領-識詐」(宣導教育)向來是治安重點工作，文山第一分局分析詐騙常見手法「陌生來電指示操作ATM、騙取個資」及話術如中獎、急需借錢，融入「說唱識詐」歌詞，同時邀集寰宇新聞台主播張炤和、中國信託銀行行員、政大里里長及景美女中學生與本分局警察同仁參與演出，提醒「防騙之心不可無、騙人之心不可有」之反詐觀念，防詐短片上傳官方粉絲專頁「文山好風警」及在地社群廣為播送宣導，另與華興里里辦公室訂於同（5）日10時假文山區永建活動中心共同舉辦「母親節犯罪預防及交通安全宣導活動」，期以實體或網路等不同方式，號召民眾響應全民反詐。

文山第一分局呼籲，現今網路發達、社群媒體興盛，民眾接觸詐騙訊息機會增多，對於任何提及金錢的陌生訊息，都應提高警覺，應先多方查證資訊來源及真實性，如有任何疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線。