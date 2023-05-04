網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney陳珮芬因挺著8月孕肚登山，遭網友痛批為了紅不顧孩子，引發爭議，事後又遭起底，Sydney早在第六胎時就就做過同樣的事，還害得幫忙的山友受傷，花了半年治療，對此Sydney今(4日)在臉書PO千字文，9度道歉，表示自己做了最壞示範。

Sydney表示，經過幾天的沈澱與反思，面對各界的批評和指教，要對山友們、粉絲、父母親、孩子與肚內的寶寶道歉，以為自己風險評估已經做到接近滿分，但卻沒考慮到意外發生後的風險與需要動用的資源。

Sydney表示，自己做了最壞示範，浪費大家寶貴時間來對她指教，也因為不夠深思熟慮，讓自己成為一個不成熟的大人，讓父母特地來關心，同時也表示對不起孩子們，希望以此為借鏡，未來要成為更好的大人。她也呼籲，自己接受批評與指教，但不包括人身攻擊與詛咒，喊話仇恨對立行為可以就此止住，回歸理性討論。

「林叨囝仔 The Lins' Kids」擁有將近23萬粉絲，媽媽Sydney已生了6個孩子，第7個還在肚子內，卻在懷胎8月時與先生跑去爬志佳陽大山，引發網友質疑為了紅，連孩子的安全都不顧，就連婦產科醫師也坦言非常不妥，表示若跌倒或撞擊，無法送急診的情況下，胎兒恐活不了命。

更有山友爆料，當初Sydney在前年10月第六胎時，也做過一樣的事，結果出意外骨折，大喊好冷好痛，在場山友只好用背包組成簡易擔架，將Sydney送下山，卻導自己膝蓋因此拉傷，修養超過半年，醫療費全是自費。Sydney得知後，則表示希望該名山友可以與她連絡，讓她負責。