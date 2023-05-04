通傳會（NCC）對鏡電視諸多爭議未調查清楚前，就在3日排審鏡電視董監事變更與頻道上架2案，引爆在野黨不滿。國民黨團3日一早就到NCC門口踢館，藍委衝進NCC大樓，在陳耀祥辦公室門口靜坐癱瘓審查，後NCC決議2案續審。前立委郭正亮4日在《國民大會》節目強調，這考驗國民黨的意志，然後真的第二次就算了，讓NCC閃電開會就通過，那國民黨也不用選了。不過NCC開這個會一定要事先通知，所以不太可能偷渡過關。

「我不知道下一次再審，是不是就deadline最後一次開會了？」郭正亮表示，如果6月之後國民黨再來圍呢？你怎麼辦？這考驗國民黨的意志。如果這個東西，真的閃電開會就通過，然後你國民黨第二次就算了？「我看國民黨也不用選了！」

「因為這個議題已經炸開了嘛！你認定NCC不公正，那你不盯著啊？你還放任立委出國？怎麼可能這樣搞！」郭正亮強調，所以這個就考驗在野黨的監督能量。當然NCC開這個會是要事先通知的，不知道是不是因為鏡電視董事長沒有到，就擇期再審？他今天用的理由好像是這樣。

主持人謝曜州提到，昨天用的理由是，董事長好像身體不好，所以臨時缺席，這是一個以拖待變。郭正亮指出，不太可能擇期偷渡，因為這個一定要事先公告，「這個就考驗國民黨了啦！」