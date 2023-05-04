台北市政府今年1 月遭民眾黨北市議會黨團批評，內閣人事懸缺兩周，副市長、衛生局長等要職不見人影，時任北市府發言人羅旺哲反嗆「民眾黨干擾人事」，之後又傳出民眾黨議員請託人事等流言。民眾黨台北市議員林珍羽日前也在首次質詢時，當面要求市長蔣萬安和市府團隊道歉。林珍羽今( 4 )日在IG貼出秘書處的書面答覆稱「並無議員干預市府人事之情事」，她感嘆「終於還眾清白」。

林珍羽今日在IG限時動態中，貼出北市府秘書處的書面答覆資料，內文提到，林珍羽日前質詢時要求市府「對發言人對媒體之回應，請秘書長妥為督導，並精進發言體系，避免再有不當發言之情事」，秘書處回覆，已要求府發言人善盡職責。

而林珍羽質詢也要求北市府，為前發言人向媒體指稱民眾黨議員干預市府人事一案，由秘書處主動對外澄清。秘書處回覆，「本府已對外說明，並無議員干預市府人事之情事」。

林珍羽也感慨，從今年初 1 月 5 日，經過漫長的等待，終於在 5 月 2 日得到答案，「拖了五個月的答案，真有效率」，終於還給民眾黨清白。