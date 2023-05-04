元大金控呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，將環境、社會、公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略，實踐永續作為，不斷進步、創新，成為引領社會和環境變革的力量，積極為後代推動更好的未來，今年再度獲得「2023遠見ESG企業永續獎」肯定，已連續三年獲「綜合績效獎-金融保險業」，將持續發揮永續影響力，領航永續轉型。

「遠見」在2005年首創CSR企業社會責任獎，今年邁入第19屆，鑒於政府與企業使用ESG與永續等詞已成新共識，獎項評選內容與標準也與時俱進、微幅修正，自本屆起更名為「遠見ESG企業永續獎」，評分項目涵蓋企業永續策略規劃、低碳環境、利害關係人議合、資訊揭露透明度、公司治理、組織作為與績效等各面向，以完整評鑑企業整體ESG表現。

面對氣候及社會變遷帶來的風險、機會與挑戰，元大金控以科學化、系統性進行環境管理，導入ISO標準提升管理效率，結合內部碳價機制，積極減少集團碳排放量，更進一步擴大綠色影響力，推出零碳、低碳產品，攜手客戶響應低碳生活。不僅連續五年位居碳揭露專案(CDP)「領導等級(Leadership Level)」，今年更獲供應鏈議合評比（Supplier Engagement Rating, SER）「A級」領導企業肯定，在15,000間受評企業中，排名全球前8％。

元大金控全方位打造幸福健康職場，建構多元平等共融環境，透過硬體設備建置及策略推動，包含職場相關認證、優於法令的假別、員工協助方案(EAPs)等，鼓勵員工維持工作與生活平衡，實踐人才發展、性別平等、職場安全，備受國內外專業機構肯定；元大金控為社會培育傑出人才，長期推動「元大優秀人才獎學金」及「元大輔大夢想起飛」計畫，鼓勵學子持續向學，並從中招募優秀人才，從求學到就業落實人才培育，用溫暖行動關懷社會角落。

元大金控設定永續績效指標作為公司發展及客戶溝通的標準，連續四年入選道瓊永續指數(DJSI)成分股雙榜、獲國家永續領域最高榮譽「國家永續發展獎」表揚，更受邀成為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，在永續領域扮演領頭大雁的角色，共創永續未來。