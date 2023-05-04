另一方面，馬士基持續出脫深海礦業公司The Metals Company（TMC）持股，成為最新一家遠離爭議性深海海底採礦的大型企業。

業績萎縮衝擊馬士基股價，4日盤中大跌1.5％，報11,860丹麥克朗。根據馬士基4日公布，第一季淨利陡降至22.8億美元，約是去年同期67.8億美元的三分之一。營收較去年同期大減26％，降至142.1億美元。

馬士基執行長克拉克（Vincent Clerc）表示，「在去化庫存打擊航運需求、市場備受挑戰之際，馬士基呈報穩健的財務績效。隨著市場邁向正常化，今年剩餘日子的能見度仍低，公司擬積極管理成本。」

由於貨運量與費率走低，航運部門首季營收年減38％，歐亞與跨太平洋市場的壓力又格外大。第一季貨運量年減9.4％，費率年減幅高達37％。

儘管如此，馬士基維持今年財測目標不變，預估全年息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）介於80億至110億美元，息稅前獲利（EBIT）估計在20億至50億美元，自由現金流至少達20億美元。

馬士基預期航運部門今年的成長率與全球貨櫃市場相仿，在負2.5％至0.5％之間。

另外，馬士基向媒體透露，對TMC的持股比重已經不到2.3％，正在出清全部持股。根據FactSet數據，馬士基自2017年開始投資TMC，2021年的持股比重超過9％。

無獨有偶，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）3月將全資子公司英國海底資源（UK Seabed Resources），出售給挪威洛克海洋礦業公司（Loke Marine Minerals），雙方未透露財務條款。

環保團體擔心深海採礦將破壞海底環境，TMC和其他深海礦業公司備受壓力。