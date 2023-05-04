調查顯示48％受訪者憂慮自己在銀行和其他金融機構的存款。當中19％民示「極擔心」，29％表示「普通擔心」。

這項調查跟2008年全球金融危機期間的調查結果差不多。當年9月爆發雷曼兄弟破產後，45％美國成年人對自己的銀行存款表示極擔心或普通擔心。

由於蓋洛普在2008年之後，沒有針對民眾擔心銀行存款的問題再做調查，因此專家認為單就兩次調查結果來看，無法了解民眾自2008年到現在，對自己銀行存款安全程度的看法有多大轉變。

這次調查是在4月3日到25日之間進行，在調查之前發生矽谷銀行於3月10日倒閉而引發銀行業危機，但調查未覆蓋本周發生第一共和銀行倒閉事件。

外界認為第一共和銀行事件可能令更多民眾擔心自己存款的安危。

蓋洛普表示，對銀行業憂慮程度偏高的為共和黨員、無黨籍人士、中低收入階層、和大學學歷以下族群。

就政治立場的層面來看，55％共和黨員和51％無黨籍人士，是普通或極擔心其存款。相較之下，民主黨僅36％。

以家庭年所得來看，在低於10萬美元的族群裡將近一半人擔心存款，逾10萬美元而擔心的比率為40％。

聯邦存款保險公司（FDIC）只對每家銀行的每一帳戶，提供最高25萬美元的存款保障。

儘管七周內已有三家銀行倒閉，但多位美國官員堅持整體銀行業體質仍然強健。

像聯準會主席鮑爾指美國銀行體系是健全而富彈性。FDIC前主席、現為金融穩定中心（CFS）高級研究員貝爾（Sheila Bair）表示對銀行業有信心。