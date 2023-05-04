挪威央行4日升息1碼 6月可能再升息 22:552023/05/04 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 挪威央行4日宣布升息1碼至3.25％，讓基準利率創2008年12月來新高。由於3月通膨年增率6.5％，仍遠高於央行2％目標，央行表示6月可能會再升息來對抗高通膨。薪資走高和挪威經濟放緩令克朗持續貶值，都是讓通膨走高的主因。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際金融》抗擊高通膨 估ECB將第7次升息 Fed暫停升息循環 鮑爾：今年不會降息 美國升息到頂 新台幣升值8分、收30.666元 #挪威央行 #升息 #再升息 #碼至 #基準利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》歐股收高0.31% 油氣股連2跌 09:582023/05/04 財經 跟進美國升息 香港上調基準利率至5.5％ 12:142023/05/04 財經 美國升息近尾聲 第一銀行調整投資策略 22:132023/05/04 財經 美又升息1碼 台股挫低近20點 台積電小漲1.5元 09:022023/05/04 財經 Fed如期升息1碼 國泰世華：有望暫停升息 18:452023/05/04 財經 Fed升息25個基點 陸看好A股對外資吸力再增 11:352023/05/04 兩岸 Fed升息1碼 歐洲央行跟進 23:432023/05/04 財經 美國升息告段落 台新銀：逐步布局中短天期美債 20:212023/05/04 財經 《國際金融》IMF批：日本若轉升息 全球金融恐遭殃 12:082023/05/04 財經 3月升半碼原因曝光！電價上漲、普發6000恐讓通膨更嚴重 18:022023/05/04 財經 歐洲央行料將第7度升息 但幅度應會縮小 14:342023/05/04 國際 趨勢造浪4大主題 投資甜蜜買點趁現在 22:132023/05/04 財經 《國際經濟》美只升息1碼 韓央行鬆口氣 09:582023/05/04 財經 1分鐘讀財經》im.B爆詐25億 往來五銀行曝 戶頭剩數萬 08:312023/05/04 財經 《國際經濟》鮑爾一番話打亂市場 專家解讀報你知 16:192023/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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