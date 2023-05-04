挪威央行4日宣布升息1碼至3.25％，讓基準利率創2008年12月來新高。由於3月通膨年增率6.5％，仍遠高於央行2％目標，央行表示6月可能會再升息來對抗高通膨。薪資走高和挪威經濟放緩令克朗持續貶值，都是讓通膨走高的主因。