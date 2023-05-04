丁力麒和游詩璟劇中將修成正果。（台視提供）

丁力麒和游詩璟劇中將修成正果。（台視提供）

藝人游詩璟在台視《美麗人生壯志高飛》飾演的楊琇瑩情路坎坷，劇中前後擁有4段感情，不過都以苦戀居多，和丁力麒飾演的「丁浩宇」終於即將步入禮堂，小倆口開心試穿婚紗店。游詩璟透露看到角色中於找到屬於自己的幸福，也很替「琇瑩」開心與欣慰，並笑說：「談了4次戀愛，終於在本劇第一次穿上婚紗，也該輪到琇瑩了！」

她的婚紗造型也一併曝光，一口氣換了4套禮服，襯托出清新氣質，丁力麒則被西裝襯托得帥氣加分，眾人紛紛稱讚根本衣架子，兩人郎才女貌看起來十分登對。之前丁力麒帶著鮮花、戒指及身家財產求婚，被觀眾大讚是疼老婆的好男人，這次劇情安排，丁力麒看到游詩璟換上新娘禮服，受現場氣氛感動，忍不住再一次下跪求婚，表現出極致的浪漫主義。

游詩璟劇中經歷過一段段悲情苦戀人生，現在隨著劇情的進展，終於有更多甜蜜場景，和丁力麒浪漫接吻，劇情灑糖不手軟，但最新劇情預告釋出，袁儷珊飾演「貝貝」對於游詩璟心生忌妒，下一幕丁力麒氣急敗壞指責袁儷珊：「妳把她推下去！」兩人的幸福生活是否再添變數，引起觀眾熱議，心疼表示：「真心希望浩瑩CP能有個很好的結果」。