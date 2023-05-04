法新社報導，盧安達降下豪雨引發致命天災，受災戶準備埋葬已故親友之際，政府當局正統計相關災損。

泥濘的河流沖毀了盧安達國內多個地區的房屋和基礎設施，還造成道路中斷，特別是接壤基伍湖（Lake Kivu）的西部省（Western Province），據報當地災情最為嚴重。

受災最嚴重的卡龍吉（Karongi）地區，罹難者家屬告訴法新社，「大雨期間，我發現我的孩子被埋在岩石和磚塊下，後來他在醫院去世了」。

「這對我們家來說是毀滅性打擊。我的另一個孩子頭部也受重傷，我祈禱他能活下來。」

在另一個重災區魯巴武（Rubavu），倖存者一邊慶幸自己能活下來，一邊評估並因應災害造成的損壞規模。

當地一名女子半夜衝出家門，因為鄰居警告她，氾濫的河水可能沖走她家。

她說：「我們的房子以及所有東西，都付諸流水了。」

盧安達政府正向重災區運送急難物資，倖存的民眾只能棲身在帳篷內避難。

由於擔心發生進一步的土石流和洪患，當局建議他們繼續待在緊急避難處，直到雨停為止。

政府副發言人穆庫拉林達（Alain Mukuralinda）告訴法新社，「目前死亡數為130人，我們還不知道無家可歸者的總人數，目前仍在統計中。但我們知道，有5100多間房屋被毀，都是有人居住的民房。」

根據政府統計資料，另有2500間房屋部分毀損。

穆庫拉林達指出，除了罹難者，還有77人受傷，其中36人傷勢嚴重，仍在醫院接受治療。

盧安達總理恩吉倫特（Edouard Ngirente）今天預計視察受災最嚴重的國內地區。

針對在天災中喪生的每一位罹難者，政府將向其家庭提供10萬盧安達法郎（約新台幣3000元）慰問金。