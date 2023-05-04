路透社報導，邪教教主瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）與數百名追隨者同住塑膠布搭建的臨時住屋。信徒的親人們說，瑪肯西以耶路撒冷（Jerusalem）、猶狄亞（Judea）等聖經地名劃分那片偏遠森林營地。

根據信徒親屬和一名高階警方調查員所說，瑪肯西告訴信徒，這個世界將在4月15日迎來世界末日，到時候將由撒旦統治1000年。瑪肯西命令追隨者在那天之前把自己和孩子餓死，以便能夠上天堂與耶穌相見。

在3月發布於YouTube的一段談話影片中，瑪肯西說：「我聽見耶穌的聲音告訴我，我讓你用9年時間宣揚世界末日的訊息，我賦予你的任務已經邁向終點。」

數週後的4月下旬，肯亞東南部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）挖出超過100具遺體，大部分是兒童，引發肯亞舉國震驚。這座森林是瑪肯西創辦的「佳音國際教會」（Good News International Church）所在據點。

50歲的瑪肯西遭到警方羈押，尚未被要求針對這起大規模死亡事件的任何指控提出抗辯。代表他的兩名律師拒絕置評。

路透社根據法院紀錄並且採訪熟知佳音國際教會的10名人士進行拼湊，希望全面了解瑪肯西和這個邪教。受訪者包括被害者親屬、醫治數十名生還者的醫務人員，以及本案警方調查人員。

根據6名調查人員說法，瑪肯西的信眾大規模挨餓計畫分為3階段：首先是兒童，然後是婦女和年輕男性，最後是剩下的男性和他自己。由於相關細節屬機密，受訪者要求匿名。

相關調查人員同時指出，瑪肯西否認他曾經要求任何人不要進食，還稱他曾經說過自己有進食。

截稿前，警方發言人沒有回應置評請求。

在4名被害人親屬眼中，瑪肯西態度專橫，運用極端教義進行蠱惑，讓他的追隨者與家人和社會隔絕。

瑪肯西禁止信徒送子女就學，連生病也不可以就醫，因為相關機構「邪惡至極」。他還下令婦女要將頭髮剪得非常短，而且不許化妝。

瑪肯西在3月那段影片中說：「教育屬邪惡之行。學校教材都在教導孩童有關女同性戀和男同性戀的事。」

姆貝特薩（Rebecca Mbetsa）拿著兩張照片，在馬林迪醫院的太平間尋找31歲女兒瑪西．柴（Mercy Chai）。在加入邪教前拍的那張照片中，她留著長長的辮子，另外一張則已剪短。

姆貝特薩說：「有段時間她生病，卻不肯去醫院，她說信仰不准她這麼做。」

本案截至目前有109人喪生，其中101具遺體在亂葬崗中找到，另外8人被發現時一息尚存，後來死亡。當局警告，罹難人數恐不只於此。鄰近地區仍有逾400人失蹤。

信徒的悽慘遭遇在今年3月中旬開始傳出。根據法院紀錄，一名當地人報警指稱，他的一名兄弟和妻子聽從瑪肯西要求，讓他們的子女在森林裡餓死。

警方進入森林後，在淺墳中找到報案人兄弟2個兒子的遺體，孱弱消瘦的第3個兒子幸運獲救。瑪肯西被捕後，警方要求法院依謀殺罪等候調查將他羈押，但法官裁定瑪肯西以1萬肯亞先令（約73美元）保釋。

根據被害人親屬，獲釋後的瑪肯西回到森林中，將他預言的世界末日期程從8月提前到4月15日。

姆維蒂（Stephen Mwiti）的妻子和6名子女兩年前加入邪教，他擔心他們恐怕凶多吉少。他表示，已經退出邪教的成員告訴他，瑪肯西曾回到森林營地。

姆維蒂說：「他回去後召開會議，表示世界末日即將來臨，因此天選之人必須在世界末日來臨、世界大亂之前有所行動。」告訴他這事的那名前成員因為喝水而被驅逐出教。

姆維蒂表示，據聞瑪肯西說：「做為教主，我將是最後一個，我會關門。各位天選之人將先我而去，我們都會與耶穌相見。」

警方4月13日根據線報採取行動，發現瘦骨如柴的15人躺在森林裡，其中4人到院前死亡。

瑪肯西隔天再度被捕後，警方才開始有計畫地徹底搜查森林，並於4月21日開挖亂葬崗。

瑪肯西在肯亞東南部夸勒郡（Kwale County）成長，1990年代初搬到毗鄰的基利菲郡（Kilifi County）轄下的馬林迪。根據計程車司機查羅（Japheth Charo）表示，瑪肯西本來也在當地開計程車為業。

查羅表示，那時瑪肯西經常與有關當局對抗，還曾對交通違規罰款提出異議而上法院。

查羅說：「他討厭輸，總是堅持自己的立場。」

瑪肯西後來開始日益醉心於宗教，曾上浸信會數年，後來索性連計程車也不開了，於2003年成立自己的教會。

查羅說，他和家人曾經入教2年，直到瑪肯西的發言開始令人警覺，「他開始攻擊諸如穆斯林和天主教等其他信仰。他的布道開始變得極端」。

2019年，肯亞當局曾經下令瑪肯西的教會關閉，自那時起，他開始遷移到沙卡赫拉森林。

查羅表示，上個月邪教東窗發後讓他深感驚恐。「如果我在那個教會待上更久，我也會走上那條路。感謝主，我和家人都已提前離開。」