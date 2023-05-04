媽媽有忙不完的事情，為了讓保險規劃一目了然、快狠準，第一金人壽推出「A+人生保險需求網頁」，直接將保障需求以族群切分，幫媽媽做好醫療照顧、退休生活、長照養護等全方位規劃。由於網頁上也有爸爸及阿公、阿嬤等族群的保障推薦，可以一次升級全家人的保障。第一金人壽總經理林元輝指出，媽媽也可以在網頁上做免費保障檢測，1分鐘即能獲得專屬保險推薦，也可留下資料由專人為您解惑，讓媽媽時間用得精準，錢也能花在刀口上。

媽媽是家中的心靈支柱，而壽險是爸媽族的必備款保單，時值政府用心推動，5/1起小額終老保險放寬保額至90萬元，此商品含高CP值、保費便宜、門檻低、免體檢、終身保障等好處，是此生必買國民保單，讓民眾用小額保費，即可為最愛的家人打造終身壽險保障。

時間有限的媽媽，可以善用第一金人壽24小時網路投保平台，只要滑滑手機就能快速購入保障。若想讓保障再升級，建議媽媽可用一加一的方式規劃：假設35歲的媽媽投保繳費20年期、保額50萬元的第一金人壽「珍愛e起」小額終老保險，再搭配保障期間20年、保額100萬元的第一金人壽「e定好」定期壽險，兩張保單每天只要35元，就能輕鬆擁有150萬元保障額度，建構保障基礎。

網路投保方便又即時，即日起至6/30，第一金人壽更推出「春風滿面 金喜連連」好康活動，單筆保費滿500元，即可抽Apple Watch Series 8（市價12,900元）及200元即享券。即刻加入網投新會員，更獨家享有50元超商購物金。

媽媽不一定有時間上健身房，但其實走路也是很好的運動，而每天追著小孩跑的媽媽，累積的步數想必很可觀。為了不讓媽媽的辛苦落空，第一金人壽設計的趣味Qwalker App，是計步好用App，可將步數轉換成實用的「Q幣」，讓媽媽可以兌換禮物及參加母親節專屬抽獎活動，賺健康也賺到好康，現在還有舉辦保戶專屬活動。