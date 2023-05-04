現年68歲的香港影帝任達華，近期正在拍攝新作品《虎視眈眈》，遠赴大陸和北韓邊境的長白山取景。誰料，由於山上通訊不佳，一度與妻女失聯，引發外界憂慮，所幸現已和任達華取得聯繫，而他也簡單表示：「這裡真的好冷，但風景實在很漂亮。」

據港媒《東網》報導，任達華近期飛往大陸吉林省的長白山拍攝新作品，然而，由於劇組保密工作做得不錯，且氣溫低至零下10度、海拔逾2000公尺的高山上訊號也不佳，因此任達華的妻女一度與他斷聯。所幸事後終於取得聯繫，而他也簡單回覆：「這裡真的好冷，但天池這裡的風景很漂亮，大家也很喜歡燒肉和泡菜。」

而此行也發生相當有趣的故事，雖然劇組希望拍攝過程可以保密，但一路上卻遇到不少遊客以及粉絲，讓任達華的造型早就被人目擊。另外，近期適逢五一假期，任達華也於1日在微博上更新一則貼文，寫下：「給炎熱的天氣降降溫，假期感受不同的風景，祝大家勞動節快樂。」等字句，並曬出一張自己站在冰雪上，迎接五月到來的照片，而除了個人的照片外，任達華也轉發了妻女拍攝的廣告，寫下：「自信的大小宝貝。」顯見一家人間的好感情。

事實上，電影《虎視眈眈》除了有影帝任達華出演外，更有著憑藉電視劇《微微一笑很傾城》而走紅的男星牛駿峰，老戲谷以及小鮮肉演員的搭配，讓這部戲才剛開始拍攝便讓粉絲們累積不少期待。