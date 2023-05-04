尖石國中從2012年起辦理體育班，盼讓在地擁有運動天賦的孩子，透過體育開創不一樣的未來，近年來校內主力培養籃球、田徑以及柔道，尤其柔道及角力項目表現亮眼，在去年全中運奪下4金、今年3金。近期尖石國中體育班在鄉內各校巡迴招生，希望挖掘對運動有興趣的學生，校方也強調，培養運動選手也絕不落下學業。

今年尖石國中體育班學生參加全國原住民運動會獎牌，田徑隊奪下3金、柔道隊奪下5金，一口氣累積8面金牌，創下尖石國中歷年奪牌數金高。同時也在本屆全中運賽事，柔道拿下1金1銀3銅、角力2金1銀3銅等的好成績，證明苦練之下必有成果。

面對少子化來襲，尖石國中雖為尖石唯一公立國中，可招收來自尖石前後山共9所小學畢業生，每年約可吸納9成以上小學畢業生入學。為培養未來的運動明日之星，尖中體育班教練也開始巡迴鄉內前山5所小學展開招生，希望找到對運動有興趣及天賦的選手。

尖石國中校長彭清宏指出，體育訓練相當刻苦，但他期待學生能夠因此練心、練術與團結，學校並不會因為體育班學生需耗費大量時間練習，而鬆懈課業，甚至周末也會替學生加強學科，今年校方評選3個年級段的模範生，就有兩人來自體育班。

目前尖石國中體育班主要訓練項目為田徑、柔道與籃球，為了讓學生擁有充沛的活力，校方募得許多資源，加強學生飲食與健康。彭清宏表示，體育班出外競賽的成績年年進步，對於升學的規畫，尖中與在高中合作，讓學生無縫接軌訓練，多年來畢業生陸續考上台師大、台科大以及體大，也讓外界看到尖石國中的努力。