台南永康區一處大樓3日中午發生一起30歲丁男墜樓命案，警方從現場勘查採證，發現死者身上右後腰有2處槍傷射出、射入時的貫穿傷口，調查掌握在超商任職的死者，案發前一晚值大夜班時遭凌虐，手掌遭打到發黑，逮捕陳姓超商女店長等6人，訊後將6人依殺人、犯罪組織等罪嫌移送，檢方複訊後聲請羈押。

丁母說，兒子與人有債務糾紛，對方曾來電「匯錢才會放人」，她昨天上午已依約匯出20萬元，怎料丁母匯款後2小時左右，即接獲兒子從13樓墜樓死亡的噩耗，且遺體上還有槍傷，讓她不能接受。

永康警方調查指出，丁男因財務管理不善，積欠為數不小的債務，遭陳姓超商女店長認定他手腳不乾淨，以職務之便，侵占超商財物，陳嫌等6人以此為理由教訓、報復丁男，前晚利用丁男值大夜班時，將他關在倉庫，限制其人身自由，整夜以水管毆打其手掌、腳掌，導致丁男的手腳都被打到發黑。

丁男遭限制自由整、凌虐整晚後，昨天中午又在曾嫌陪同下，回家一趟，過程中丁男疑似遭曾嫌脅迫，疑似用槍抵住右後腰並開槍，從13樓一躍而下。由於6嫌到案後都三緘其口，否認丁男之死與他們有關，警方將依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將6人移送台南地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押禁見。

檢警今天相驗，指丁男從高處墜落，造成頭頸、胸部多處骨折，腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部有近距離槍傷，但沒進腹腔，死因尚待解剖鑑定及檢察官進一步調查。