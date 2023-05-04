台灣向美國採購F-16V戰機，首批交機時程將延後2年。國防部長邱國正表示，F-16V戰機屬於台美雙方政府間的契約，沒有「違約罰款」，而且已支付840億元。前立委郭正亮認為，美國預估兩岸可能發生戰爭，最晚在2027年底，66架F-16V交機完畢起碼拖到2027年底，不覺得很奇怪嗎？

郭正亮今(4日)在《觀點-亮劍台灣》節目中表示，國防部承認，美國F-16V延2年交機。本來2024年就要開始交首部F-16V，到2026年要全部交完，結果現在要到2025年底，才首批交機，總共有66架。交機完起碼拖到2027年底，不覺得很奇怪嗎？

郭正亮接著指出，美國預估兩岸可能發生戰爭，最晚的時間就是2027年底，有人評估是2025年、2026年，甚至2024年。結果F-16V延2年交機，要到2027年底才能夠交完，是在開什麼玩笑，不覺得很可笑嗎？還說保台灣呢。

郭正亮指出，立委吳斯懷指出F-16V戰機及岸置魚叉飛彈是美國對台軍售中的重中之重，可是美國卻延宕交貨。美國稱屬於官售，所以沒有違約責任條款。因為是政府對政府的官售，不是商售，不是美國軍火商直接跟台灣簽約，而是透過美國政府，所以沒有違約條款。