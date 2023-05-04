三連霸藍委徐志榮交棒邱鎮軍 曝PK徐耀昌心聲

國民黨苗栗縣山線立委徐志榮，決定在本屆立委任期屆滿後交棒，4日晚間徐志榮在頭份市君樂飯店4樓宴會廳舉辦感恩餐會，除了感謝過去中港溪鄉親的支持他連任3屆立委，最重要的是向鄉親請託，他擔心苗栗山線立委選戰會出現與南投立委補選一樣的事情，所以決定將山線立委棒子交給中生代的苗栗市長邱鎮軍，邱鎮軍坦承從未想過會與老縣長徐耀昌競爭，但他希望能夠完成世代交替，讓國民黨繼續保有苗栗山線立委席次。
徐志榮4日晚間在感恩餐會中，公開向鄉親表明自己不再參選立委，因此，利用卸任前機會，向鄉親表達這些年來的支持與愛護，先前他曾多次與邱鎮軍及縣議員徐功凡私下表達不選立委的意願，並希望邱鎮軍、徐功凡等國民黨中生代要接班了，這次國民黨部初選登記前，外界一直傳聞老縣長徐耀昌有意參選立委，但徐志榮始終覺得這是不可能的事情，還跟友人賭請吃飯，結果他輸了，還請了好幾攤。
徐志榮說明初選登記的過程中，邱鎮軍也一直猶豫不決要不要登記，假如徐耀昌出面登記的話，邱鎮軍就可能不登記了，一直等到最後一天登記截止前的下午3點，邱鎮軍找他陪同登記，原以為應該沒人了，卻到3點半徐耀昌出面登記，確實讓他嚇一大跳，明明是不可能的事情，卻又發生了。
徐志榮強調，他不是忘恩負義的人，他是接徐耀昌棒的人，徐耀昌每次選縣長，他都是力挺到底，如今，邱鎮軍和徐耀昌要參加初選，他陪著邱鎮軍來到徐耀昌的本命區頭份拉票，他心裡也是很煎熬的。但是想到南投縣老縣長林明溱的例子，當了2任縣長政績都不錯，卻在南投立委補選遭到滑鐵盧，他實在很擔心老友徐耀昌會受傷，如果由徐耀昌代表國民黨參選的話，他不知道結果會怎樣？是否可能會重演南投林明溱敗選？所以他才決心要交棒給邱鎮軍，期望能完成世代交替，延續國民黨山線立委勝選。
邱鎮軍到場後先向鄉親致歉，因初選時間急迫，所以他忙著走訪山線各鄉鎮市，這次參選山線立委，其實他一直希望徐志榮能夠連任下去，讓他把苗栗市長好好做完，再來接棒，但徐志榮決定不再連任後，他才決定參選。他在登記前都有向縣長鍾東錦及老縣長徐耀昌報告連繫，徐耀昌老縣長擔任兩屆頭份鎮長，4屆立委法員以及2屆縣長，沒有功勞也有苦勞，更是國民黨資深大老，這次老縣長在他之後突然出面登記，他非常意外，他從政以來，從沒想過會與徐耀昌老縣長競爭，但即然登記了就要把程序走下去，這是國民黨的機制，也是對支持者的負責任。
邱鎮軍表示，這次出來參選，也是希望苗栗能完成世代交替，讓年輕人有機會，他也允諾在當了2任立委後，如果沒有其它選擇時，他也會讓年輕人有機會，邱鎮軍當場懇託鄉親在接到電話民調時，請唯一支持邱鎮軍，他同時保證當選立委後，一定維持在頭份的服務處，讓苗北地區的發展不中斷。
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