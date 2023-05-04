三連霸藍委徐志榮交棒邱鎮軍 曝PK徐耀昌心聲

國民黨苗栗山線立委徐志榮感恩餐會交棒苗栗市長邱鎮軍。（謝明俊攝）

國民黨中生代苗栗市長邱鎮軍期望能世代交替繼續保住苗栗山線立委席次。（謝明俊攝）

國民黨苗栗山線立委徐志榮感恩餐會感謝鄉親多年相挺。（謝明俊攝）

國民黨苗栗山線立委徐志榮感恩餐會交棒苗栗市長邱鎮軍。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍爭取國民黨初選電話民調支持。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣山線立委徐志榮，決定在本屆立委任期屆滿後交棒，4日晚間徐志榮在頭份市君樂飯店4樓宴會廳舉辦感恩餐會，除了感謝過去中港溪鄉親的支持他連任3屆立委，最重要的是向鄉親請託，他擔心苗栗山線立委選戰會出現與南投立委補選一樣的事情，所以決定將山線立委棒子交給中生代的苗栗市長邱鎮軍，邱鎮軍坦承從未想過會與老縣長徐耀昌競爭，但他希望能夠完成世代交替，讓國民黨繼續保有苗栗山線立委席次。

徐志榮4日晚間在感恩餐會中，公開向鄉親表明自己不再參選立委，因此，利用卸任前機會，向鄉親表達這些年來的支持與愛護，先前他曾多次與邱鎮軍及縣議員徐功凡私下表達不選立委的意願，並希望邱鎮軍、徐功凡等國民黨中生代要接班了，這次國民黨部初選登記前，外界一直傳聞老縣長徐耀昌有意參選立委，但徐志榮始終覺得這是不可能的事情，還跟友人賭請吃飯，結果他輸了，還請了好幾攤。

徐志榮說明初選登記的過程中，邱鎮軍也一直猶豫不決要不要登記，假如徐耀昌出面登記的話，邱鎮軍就可能不登記了，一直等到最後一天登記截止前的下午3點，邱鎮軍找他陪同登記，原以為應該沒人了，卻到3點半徐耀昌出面登記，確實讓他嚇一大跳，明明是不可能的事情，卻又發生了。

徐志榮強調，他不是忘恩負義的人，他是接徐耀昌棒的人，徐耀昌每次選縣長，他都是力挺到底，如今，邱鎮軍和徐耀昌要參加初選，他陪著邱鎮軍來到徐耀昌的本命區頭份拉票，他心裡也是很煎熬的。但是想到南投縣老縣長林明溱的例子，當了2任縣長政績都不錯，卻在南投立委補選遭到滑鐵盧，他實在很擔心老友徐耀昌會受傷，如果由徐耀昌代表國民黨參選的話，他不知道結果會怎樣？是否可能會重演南投林明溱敗選？所以他才決心要交棒給邱鎮軍，期望能完成世代交替，延續國民黨山線立委勝選。

邱鎮軍到場後先向鄉親致歉，因初選時間急迫，所以他忙著走訪山線各鄉鎮市，這次參選山線立委，其實他一直希望徐志榮能夠連任下去，讓他把苗栗市長好好做完，再來接棒，但徐志榮決定不再連任後，他才決定參選。他在登記前都有向縣長鍾東錦及老縣長徐耀昌報告連繫，徐耀昌老縣長擔任兩屆頭份鎮長，4屆立委法員以及2屆縣長，沒有功勞也有苦勞，更是國民黨資深大老，這次老縣長在他之後突然出面登記，他非常意外，他從政以來，從沒想過會與徐耀昌老縣長競爭，但即然登記了就要把程序走下去，這是國民黨的機制，也是對支持者的負責任。

邱鎮軍表示，這次出來參選，也是希望苗栗能完成世代交替，讓年輕人有機會，他也允諾在當了2任立委後，如果沒有其它選擇時，他也會讓年輕人有機會，邱鎮軍當場懇託鄉親在接到電話民調時，請唯一支持邱鎮軍，他同時保證當選立委後，一定維持在頭份的服務處，讓苗北地區的發展不中斷。