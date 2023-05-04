以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）本週四（4）在訪問雅典期間表示，伊朗已經積聚了足夠的核分裂材料，可用於製造5枚核彈，並警告伊朗不要繼續將濃縮鈾濃度提高至武器級水平。美國高級官員最近預估，如果伊朗願意，不用2週就可以生產出足夠的核分裂材料來製造核武。葛朗特還警告伊朗不能在敘利亞裡面建立軍事據點。

葛朗特在與希臘國防部長帕納焦托普洛斯（Nikolaos Panagiotopoulos）會面時表示：「不用懷疑，伊朗不會只滿足於1枚核彈。到目前為止，伊朗已經濃縮了足夠製造5枚核彈所需的材料。」他補充說：「如果伊朗繼續濃縮至90％，這將是伊朗的嚴重錯誤，並可能引發地區衝突。」

I was honored to begin my visits to Greece and Cyprus at the @Hellenic_MOD, hosted by my friend, Minister @npanagioto. We held an excellent discussion on defense, intelligence, and industrial cooperation, which will strengthen security and contribute to both economies. pic.twitter.com/MtsODcBfQp — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) May 4, 2023

葛朗特還警告伊朗他說：「伊朗試圖在敘利亞建立軍事據點，以繼續其對以色列的威脅。我們必須讓伊朗明白，以色列不會容忍伊朗在敘利亞建立任何軍事據點。」

西方大國警告，濃縮至這種程度的鈾沒有民用用途。伊朗和世界大國之間恢復核協議的談判在2021年4月重新開始，但自去年以來一直陷入僵局，因為伊朗一直在推進其核武發展。美國高級官員最近估計，如果伊朗願意，2週內就可以生產出足夠的核分裂材料製造核武器，但需要額外的幾個月才能準備好可使用的核彈。

美國也認為伊朗尚未擁有製造核武器所需的全部技術，也沒有最終決定要建造武器，而伊朗領導人一再聲稱他們沒有這個意圖。

以色列空軍在最近幾個月裡對敘利亞進行了多次打擊，包括本週一（1）對阿勒坡機場的攻擊。他說：「在過去的6個月裡，伊朗每周向敘利亞派出飛機，運輸用於恐怖主義的武器。」

「敘利亞政權應該知道，以色列國防軍將對從其領土發動的任何攻擊作出有力回應。我們不會允許伊朗在敘利亞建立軍事力量，或者為向黎巴嫩運送先進武器建造一條『公路』。」