歐洲最大汽車廠福斯第一季營收年增22％，至760億歐元（約840億美元）。營業利益年減31％至57億歐元，主要因為去年同期有大宗商品避險利得。排除該一次性項目後，營業利益年增35％至71億歐元，營業利益率達9.3％。

福斯第一季交車量年增7.5％，至204萬輛，電動車交車量較去年同期大增42％，至14.1萬輛，占整體交車量的7％。美國和歐洲市場銷售強勁，抵銷最大市場大陸銷售萎縮。大陸第一季銷售量年減15％。

福斯財務長安特利茲（Arno Antlitz）表示，福斯在追趕大陸電動車對手方面仍有努力空間。隨著晶片供給增加，市場競爭預料加劇。

被問到福斯如何因應對手降價競爭，安特利茲回應道，公司將重心放在業務品質，而非衝銷量。

另一方面，豪華車廠寶馬第一季營收年增18％至368.5億歐元。息稅前獲利（EBIT）由33.9億歐元攀升至53.75億歐元。寶馬將上季業績亮眼歸功於良好的定價策略，以及高階車款與電動車銷售強勁。

寶馬汽車部門首季息稅前獲利率由去年同期的8.9％上升至12.1％。該公司重申汽車部門今年息稅前獲利率8％至10％的目標不變。

然而寶馬也示警成本攀升和市場競爭加劇，特別是大陸市場。財務長彼得（Nicolas Peter）表示，地緣政治和總體經濟情勢依然緊張且難以預測，主要市場的通膨和利率偏高，原物料與大宗商品價格亦是如此。

寶馬透過聲明稿表示，歐洲市場第一季銷售年減1.9％，大陸年減6.6％，不過3月和4月出現上升趨勢。該公司預期歐洲業務將小幅成長，美國可望維持銷售強勁，大陸經濟預料回復穩定。