自來水公司第三區管理處處配合第二區管理處辦理「三坑抽水站原水出水管改善工程及高壓電氣設備檢驗等五合一工程」需停水施工，自5月15日0時起至16日15時止，共計停水39小時，含復水時間。停水區域包含湖口鄉、新豐鄉、竹北市以及新埔鎮等鄉鎮的部分村里，受影響戶數約6萬1000戶。自來水公司將在停水鄉鎮設有臨時供水站。

自來水公司第二區管理處辦理「三坑抽水站原水出水管改善工程及高壓電氣設備檢驗等五合一工程」，工程包括平鎮給水廠三坑抽水站一期原水出水管改善，龍潭給水廠三坑抽水站二期出水管彈性座封維修，三坑抽水站二期、平鎮淨水場、龍潭淨水場、高原加壓站、凌雲加壓站、內柵加壓站高壓電氣設備檢驗工程，龍潭場高壓保護電驛更換，大溪區河西供水系統持壓閥增設工程。導致新竹縣部分鄉鎮市將停水39小時。

自來水公司第三區處表示，停水時間自5月15日0時起至16日15時止，停水39小時，含復水時間。停水區域包括：

湖口鄉共20村：湖口鄉全部，含新竹工業區但不含新興路。

新豐鄉共6村：福興村、後湖村、青埔村（不含2鄰）、瑞興村（不含10鄰）、松林村1鄰、上坑村1~3鄰、景碩公司、欣興電子公司。

竹北市共9里：（一）十興里、中興里、東平里、東海里、隘口里（頭前溪以北，豆子埔溪以南，嘉豐二路以東，東興路128巷以西）。（二）大眉里、大義里、尚義里、崇義里（鐵道以西，鳳山溪以北鳳鼻隧道以南，海峽以東）。

新埔鎮共9里：上寮里、下寮里、南平里、旱坑里、新生里、新民里、田新里、文山里、四座里（霄裡溪以西，豆子埔溪以北，南平路以南，義民橋以東）。

自來水公司也將設置臨時供水站，湖口鄉設置21處、新豐鄉設置6處、竹北市設置9處、新埔鎮設置5處。詳細地址請洽台灣自來水公司第三區管理處網頁https：／／www.water.gov.tw／dist3或洽詢各里辦公室。

自來水公司提醒，受影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源可能造成馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。另外也提醒建築物之自來水進水口低於地面用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。