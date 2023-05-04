擔憂銀行危機將再度擴大，美股主要指數周四開盤延續前一日跌勢，跌幅介於0.2％到0.4％。由於Fed主席鮑爾聲稱今年不會降息，美股周三在失望賣壓籠罩下全面收黑。美元指數繼周三暴跌1.4％後，周四依舊承壓，並推升英鎊勁揚到1.2595美元，創2022年6月最高價位。不過歐元受歐央升息影響，兌美元應聲走貶0.5％到1.1011價位。紐約現貨金價周四繼續走高，盤中曾升至每盎司2,072.19美元，逼近2020年所創2,072.49美元的歷史高點。另外國際油價持穩，但預測經濟減緩將抑制需求，油價本周暴跌逾8％。

歐央在周四決策會議後，宣布把兩大基準利率，分別是把再融資利率與存款利率均調高1碼到3.75％與3.25％，締造2008年11月以來最高利率水準。它還表示從7月起不再對3.2兆歐元資產收購計畫進行再投資。

為因應通膨飆升，歐央自去年7月累計調升375個基點，為有史最快緊縮速度。不過它這次升幅與以往相比已有所放緩。

歐央在本次會議對未來升息動向並未給予任何導引。它在聲明中提到，歐央將持續採取數據導向方式，來決定適當利率水準。然而歐央總裁拉加德在會後記者會上表示，歐洲價格壓力依然強勁，薪資壓力也有加劇跡象，凸顯歐央對抗通膨努力尚未結束。數據顯示，歐元區4月通膨從前一個月的6.9％升高到7％、核心通膨則從5.7％略降至5.6％。

至於Fed決策小組周三則一致表決通過調高聯邦基金利率1碼到5％至5.25％區間，為逾15年來最高水準，這也是Fed為對抗通膨、去年3月啟動升息循環以來第10次升息。它在會後聲明並暗示將對暫停升息循環敞開大門。

Fed在會後聲明雖然再度強調擊敗通膨的決心，但以往聲明所提，「預期一些額外的政策緊縮可能是適當的」措辭已遭到刪除，此舉也為日後暫停升息敞開大門。