人在做監視器在看！有女子發現家門前遭人「偷棒賽」，氣得找出監視器影片一看，竟然是1名「人模人樣」的男子於凌晨時間，直接在樓梯口間「解決」，而且還拿了「口罩」擦屁股，讓她不禁納悶「這樣屁股乾淨嗎？」，親身遇到這樣的狀況，她無奈表示「這個世界上還真是什麼人都有」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段2分多鐘影片，她提到「中壢的朋友注意了！」，並表示，有名男子於凌晨時跑到「別人家樓梯口棒賽」，但她能體諒每個人都有內急的時後，並且附近就有超商與加油站可借廁所，該男子竟然做出這樣誇張的事情，而且還拿了「回收的口罩擦屁股？也不知道有沒有擦乾淨」，讓她無奈感嘆「這個世界上還真是什麼人都有」。

影片一出，網友紛紛留言表示「終於見識到什麼叫做『賽勒棍』」、「都不知道人在做監視器在看啊」、「我的天哪」、「指定門牌，有特殊涵義嗎？應該找隱密的地方吧！」、「原來口罩還有這種用途，廢物利用的概念」、「角度還躲的真好」。