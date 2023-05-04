摩根士丹利證券對散熱族群基本面研究標的中，最看好升評為「優於大盤」的奇鋐，值得注意的是，大摩對奇鋐、雙鴻的推測合理股價，分別從108.35元調高為200元、從115元調高到260元，均出現翻倍左右的調整；另外，維持建準「中立」投資評等，推測合理股價由40元升至58元。

散熱族群2022年受PC需求衰退影響、2023年上半年又受伺服器出貨疲軟衝擊，過去一年營收成長與股價表現普遍遭到壓抑。不過，隨大摩近期提出PC產業底部浮現，以及伺服器下半年至2024年重新加溫等兩大觀察焦點，對散熱族群的看法開始轉趨樂觀。

伺服器零組件出貨量自2022年第四季就開始放緩，出貨不振延續到2023年上半年，但摩根士丹利提出，市場已大致消化產業先前的放緩狀態，目光反而放到更長線的成長機會。

散熱族群中，大摩最看好奇鋐，並指出，儘管今年來股價已經大漲一波，然受惠伺服器內容提升，以及取得新專案挹注，看好股價還有繼續揚升空間。估計奇鋐2022～2025年伺服器事業營收的年複合成長率將達20％，未來二年毛利率將擴張到2成以上，帶動獲利強勁增長。

外資估算，奇鋐2023年每股稅後純益（EPS）12.57元，2024年大增為15.39元，2025年再成長為16.42元。