消息人士透露，此次發行價格訂在20～23美元目標價格的區間上端，發行量比原先計畫高出約10％。負責承銷的銀行包括高盛銀行、摩根大通與美國銀行。

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美政府同意 中國航空業者往返美國班次增至每週12趟
美又升息1碼 台股挫低近20點 台積電小漲1.5元
跟進美國升息 香港上調基準利率至5.5％
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