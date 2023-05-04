嬌生旗下消費者保健事業Kenvue4日在紐約證交所掛牌，股票代碼為「KVUE」。此次首次公開上市（IPO）發行價格定在每股22美元， 預估募資38億美元，令該事業估值超過410億美元。此為美國2021年以來最大規模新股上市，可望提振低迷已久的IPO市場。