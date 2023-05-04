消息人士透露，此次發行價格訂在20～23美元目標價格的區間上端，發行量比原先計畫高出約10％。負責承銷的銀行包括高盛銀行、摩根大通與美國銀行。
Kenvue旗下擁有Tylenol止痛藥、Band-Aids急救繃帶等知名成藥品牌，以及嬌生嬰兒洗髮精、Aveeno與露得清等護膚品牌。
嬌生旗下消費者保健事業Kenvue4日在紐約證交所掛牌，股票代碼為「KVUE」。此次首次公開上市（IPO）發行價格定在每股22美元， 預估募資38億美元，令該事業估值超過410億美元。此為美國2021年以來最大規模新股上市，可望提振低迷已久的IPO市場。
消息人士透露，此次發行價格訂在20～23美元目標價格的區間上端，發行量比原先計畫高出約10％。負責承銷的銀行包括高盛銀行、摩根大通與美國銀行。
Kenvue旗下擁有Tylenol止痛藥、Band-Aids急救繃帶等知名成藥品牌，以及嬌生嬰兒洗髮精、Aveeno與露得清等護膚品牌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。