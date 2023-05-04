台灣各行業員工在忙於工作的同時，偶而享有的小確信即是中午用餐時間稍作休息，也許是自己在家準備便當帶至公司，雖然多花點心思下廚，但也吃得安心。不過近來有民眾抱怨，公司不准攜帶食物、含糖飲料甚或是自己的便當進入，但可以參加公司員工餐，不過用餐時間大約僅有30分鐘，民眾驚訝，這比軍隊還要嚴格！

台灣各行各業員工為解決午餐問題，有些人叫外送，有些人自己在家準備便當帶到公司，如果工作忙碌或為了省時省錢，且公司若有員工餐，也可能在公司吃一餐解決。

而網友也常常在網路上貼出自家公司的員工餐，互相比較，哪一家員工餐比較豪華好吃，或是哪一家的員工餐的菜色比較一般般。有些員工餐不但補助多，且份量足，菜色好，例如可能有炸雞或是號稱「撈不到湯的貢丸湯」，被許多網友嘖嘖稱奇。

不過近來也有民眾抱怨，公司為了遏止內部滋生老鼠蚊蟲，禁止員工攜帶食物、便當及含糖飲料進入，且各樓層都有巡查人員。但可以參加員工餐，未參加可享有津貼，只是有限定用餐梯次，每梯次30分鐘，員工不禁喊苦，這比軍隊還要嚴格啊！