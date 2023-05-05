CHARLES & KEITH Ilsa厚底羅馬涼鞋，1750元。（CHARLES & KEITH提供）

女星韓韶禧日前被CHARLES & KEITH成為品牌2023秋冬全球品牌代言人，並釋出首波形象照，以丹寧短裙套裝展現甜辣風格，讓不少粉絲十分喜愛，而仔細回顧她的私服、機場穿搭，即可發現他經常選運品牌今年春夏的商品Petra微笑肩背包，也吸引許多粉絲爭相購買同款，許是韓韶禧的帶獲利被品牌相中，因此向她拋出橄欖枝為秋冬系列站台，未來由她演藝的秋冬形象大片將於第三季亮相，粉絲們可以稍稍期待一下。

泫雅私服經常配帶SAMO ONDOH 的包款。（摘自SAMO ONDOH IG）

泫雅私服經常配帶SAMO ONDOH 的包款，Zip Didi Bag S – nappa neon green，4170元。（摘自SAMO ONDOH 官網）

另一個帶貨力超強的女星泫雅，私服一揹再揹的SAMO ONDOH 包款，也在眾多小資品牌中殺出重圍，成為小資族喜愛的品牌之一，且除泫雅外少女時代的孝淵、Jessi、Red Velvet瑟琪等都是品牌粉絲，價格均在300至5000元之間，其中受歡迎的單品分別為Zip Didi Bag、Apple Bag、Egg Bag等，簡約圓潤的外型能夠輕鬆融入各種風格的穿搭當中，百搭親民的價格成為不少年輕族群的購物首選。