大陸一名曲姓保全，為了救輕生墜樓的女子，用肉身接人，造成自己全身多處骨折，未料對方家屬不僅不感謝，還反嗆「我們又沒要你去救人，你自己自願的」，不願出醫療費，引發軒然大波。

綜合陸媒報導，事件發生在去年6月的吉林省，醫院曲姓保全接獲通知，有名女子在4樓意圖輕生，他到現場後沒多久，就看到女子一躍而下，沒有多想衝上前去，最後用肉身接住了女子，成功救回一命，但自己全身多處骨折，脊椎也受到重創，躺在病床上動彈不得。

曲姓保全多處骨折，脊椎也受創，躺在病床動彈不得。(圖／取自微博)

由於醫療費用相當龐大，曲姓保全無力負擔，任職的公司不願理賠，當事女子拍拍屁股走人，家屬更是嗆聲「你自願的，又不是我們拜託你的」，不用支付醫療費用，還稱女兒已經殘疾，若後續有狀況，曲姓保全必須負責。

女子家屬態度惡劣，引發大陸網友撻伐，也讓曲姓保全與父母相當難過，直言要兒子別再這麼見義勇為了。幸好當地愛心協會幫助曲姓保全募款，成功募到了需要的醫療費，讓他得以繼續接受治療。

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